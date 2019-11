Der SPD-Vorsitz-Kandidat Norbert Walter-Borjans.

Der SPD-Vorsitz-Kandidat Norbert Walter-Borjans rät seiner Partei davon ab, in ihrer jetzigen Verfassung einen Kanzlerkandidaten zu küren. "Ich glaube, ich würde erst mal dafür werben, dass wir einen Spitzenkandidaten aufstellen", sagte Walter-Borjans dem "Spiegel". Er glaube nicht, "dass wir im Augenblick an dieser Stelle wären, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen."



Bislang zog die SPD immer mit einem Kanzlerkandidaten in einen Bundestagswahlkampf, kleine Parteien treten eher mit Spitzenkandidaten an.