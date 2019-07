Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete

Quelle: Pasquale Claudio Montana Lampo/ANSA/AP/dpa

Die deutsche Kapitänin Carola Rackete hat Italien nach Angaben von Sea-Watch verlassen. Rackete sei ihres Wissens nach Deutschland aufgebrochen und würde dann woanders hinfahren, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisation.



Die 31-Jährige aus Niedersachsen war mit dem Schiff "Sea-Watch 3" mit Dutzenden Migranten an Bord unerlaubt in italienische Gewässer und den Hafen von Lampedusa gefahren. Gegen sie wird in Italien unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt.