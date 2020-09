Zahlreiche Migranten wurden in Polizeitransportern weggefahren.

Quelle: AP/dpa

Die südafrikanische Polizei ist gegen afrikanische Migranten vorgegangen, die seit drei Wochen vor einem Büro der UN-Flüchtlingshilfe (UNHCR) in Kapstadt kampiert haben. Polizisten setzten unter anderem Wasserwerfer ein.



Die Menschen - darunter viele Frauen und Kinder - hatten aus Angst um ihre Sicherheit von den Vereinten Nationen sicheres Geleit aus dem Kap-Staat gefordert. In der Vergangenheit wurden Einwanderer aus Nachbarländern wiederholt für die hohe Arbeitslosigkeit in Südafrika verantwortlich gemacht.