Migranten auf dem Weg in die USA. Quelle: Jesús Alvarado/dpa

US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hat auf dem Weg in die USA befindliche Migranten aufgerufen, ihre Pläne zu ändern. "Kommt nicht!", sagte Nielsen auf Fox News. "Ihr werdet nicht hereingelassen."



Die Ministerin schloss nicht aus, dass US-Präsident Donald Trump per Erlass Menschen aus Lateinamerika das Recht auf Asyl nehmen könnte. Die Einreise in die USA könne nur auf legalem Wege erfolgen. Tausende Menschen aus Mittelamerika versuchen zurzeit über Mexiko in die USA zu gelangen.