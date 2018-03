Lehmann, am 16. Mai 1936 in Sigmaringen geboren, studiert katholische Theologie in Freiburg und Rom. Dort erlebt er in den 1960er Jahren das II. Vatikanische Konzil als Mitarbeiter des Konzilstheologen Karl Rahner. Mit nur 32 Jahren wird Lehmann 1968 in Mainz Professor für Dogmatik, drei Jahre später wechselt er nach Freiburg, um 1983 schließlich als Bischof wieder nach Mainz zurückzukehren. Seine Bibliografie mit Texten, Ansprachen und Büchern umfasst mehr als 4.100 Einträge.