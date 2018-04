Kreuz und Kruzifix sind im Christentum Symbole des Leidens und Sterbens Jesu und seiner Auferstehung. Das Lateinische Kreuz oder Passionskreuz mit einem längeren Längsbalken ist die meist verbreitete Form in den westlichen lateinischen Kirchen. Ein Kreuz wird Kruzifix genannt, wenn es eine Darstellung des gekreuzigten Christus beinhaltet. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen "cruci fixus" ("ans Kreuz geheftet").



Eine Verehrung des Kreuzes war in den ersten Jahrhunderten wegen der allgemein verbreiteten Verachtung des Kreuzestodes unüblich. Nur in Syrien wurden früh Räume mit Holzkreuzen geschmückt. Vermutlich von dort verbreitete sich seit dem fünften Jahrhundert der Brauch der Kreuzesdarstellungen und der Altarkreuze. Aus der Volksfrömmigkeit entstanden in der Folgezeit Haus-, Grab-, Wege- oder Schmuckkreuze. In den letzten Jahren gab es in Deutschland immer wieder Auseinandersetzungen darüber, ob Kreuze auch in Schulen oder Gerichtsgebäuden hängen sollen. (Quelle: KNA)

