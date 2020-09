Kardinal Reinhard Marx in Frankfurt

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Kardinal Reinhard Marx hat den katholischen Reformprozess des Synodalen Weges als "Experiment" bezeichnet. Dieses Vorhaben sei etwas, "was es so in der Form noch nicht gegeben hat", sagte er in Frankfurt vor der ersten Synodalversammlung. Gleichzeitig warb er um realistische Erwartungen: "Wir sind keine gesetzgebende Versammlung, kein Parteitag."



Die erste Synodalversammlung tagt noch bis Samstag. Die 230 Mitglieder beraten Themen wie die Rolle der Frauen in der Kirche und die Frage der Macht.