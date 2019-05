Aber die öffentliche Bauverwaltung ist immer noch ein Nadelöhr und wird es auch bleiben, denn der Markt für Planungsingenieure ist zur Zeit leergefegt. Markus Oeser, RWTH Aachen

Und so landet Deutschland in internationalen Vergleichen zum Management von Infrastrukturprojekten eher im Mittelfeld. Markus Oeser hat eine Empfehlung, wie man da wegkommen könnte: Aufträge sollten nicht mehr prinzipiell nur an die Baufirma mit dem günstigsten Preis vergeben werden. "Daneben sollten auch plausible Bauzeitpläne als Kriterium für den Zuschlag berücksichtigt werden und es sollte von Auftragsbewerbern ein stichhaltiger Plan B verlangt werden, was passiert, wenn Verzögerungen auftreten." Das werde etwa in den Niederlanden konsequent gemacht, mit Erfolg. In Deutschland gebe es dazu gerade erst vorsichtige Modellprojekte.



Um die Bauzeiten zu beschleunigen, fordert der ADAC zudem ausgeweitete Bauzeiten, etwa in der Nacht und am Wochenende. Doch bisher werden in Deutschland - anders als in den Niederlanden - erst vereinzelt 24-Stunden-Baustellen eingesetzt. Der Bauhauptverband schätzt den Anteil auf einen kleinen einstelligen Prozentsatz.