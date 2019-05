Unsere Generationen sind dabei, den jungen Leuten eine Welt zu hinterlassen, die durch die Spaltungen und die Kriege zerbrochen ist, eine Welt, die vom Egoismus zerfleischt wird, in der die Jugend, die Kinder, die Kranken und die Alten an den Rand gedrängt werden. Papst Franziskus

Im vergangenen Jahr prangerte er die zahllosen Kriege und Konflikte rund um den Globus an. "Unsere Generationen sind dabei, den jungen Leuten eine Welt zu hinterlassen, die durch die Spaltungen und die Kriege zerbrochen ist, eine Welt, die vom Egoismus zerfleischt wird, in der die Jugend, die Kinder, die Kranken und die Alten an den Rand gedrängt werden", erklärte Franziskus am Ende des Kreuzweggebets. 2018 hatten Schüler aus Rom die Texte für den Kreuzweg geschrieben. Es ist Tradition, dass der Papst jedes Jahr einen anderen Autor dafür auswählt. Dabei sollen die Verfasser eine Brücke schlagen zwischen dem Leiden Jesu vor 2000 Jahren und der Situation heute.



Die Jugendlichen im vergangenen Jahr hatten an Gleichgültigkeit erinnert angesichts alltäglicher Ungerechtigkeit, an das Leid von Müttern wegen der Nöte ihrer Kinder, aber auch an Spott und Hass in den Sozialen Netzwerken und die Schwierigkeit, diese zu vergeben. 2017 hatte die französische Theologin Anne-Marie Pelletier die Mediationen verfasst und dabei viele aktuelle Themen aufgegriffen. "Gerade unter jenem Kreuz geht es um unsere Welt mit all ihren Stürzen, mit ihren Schmerzen, mit ihren Hilferufen und ihren Aufständen. Mit allem, was heute zu Gott schreit aus den Elends- und Kriegsgebieten, in zerrissenen Familien, in den Gefängnissen, auf den überladenen Flüchtlingsschiffen."