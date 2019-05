Osterprozession in Jerusalem.

Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Tausende Christen sind am Karfreitag in mehreren Prozessionen durch die Altstadt von Jerusalem gezogen. Mönche liefen in ihren braunen und schwarzen Gewändern über die Via Dolorosa, Gläubige sangen und trugen Holzkreuze.



Protestanten gingen den Pilgerweg zur evangelischen Erlöserkirche, Katholiken zur Grabeskirche. Die Grabeskirche in Jerusalem steht an der Stelle, an der Jesus dem christlichen Glauben nach gestorben und wiederauferstanden ist.