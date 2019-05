Kardinal Marx ruft zu mehr Miteinander in Europa auf. Archivbild.

Quelle: Stefan Sauer/dpa

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, wirbt für mehr Miteinander in Europa. Christen müssten gerade in Europa dafür sorgen, dass kein neuer Hass und Misstrauen gegeneinander gesät würden.



Das sagt Marx laut Redemanuskript in seiner Karfreitagspredigt. Die christliche Prägung Europas werde erkennbar und spürbar in einem Miteinander der Völker und Nationen, in einem Geist der Versöhnung und des Friedens, heißt es in der Predigt weiter.