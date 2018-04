Kardinal Reinhard Marx ist Erzbischof von München und Freising. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Kardinal Reinhard Marx hat die Christen in Deutschland aufgerufen, auf Muslime und Nicht-Glaubende zuzugehen. In seiner Predigt beim traditionellen "Kreuzweg der Völker" rief der Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz zu Versöhnung und Freundschaft zwischen den Völkern, Kulturen und Religionen auf.



Marx regte an, Christen müssten noch mehr auf Nachbarn zugehen, die einer anderen Religion angehören. Nur so könnten Vorurteile und Missverständnisse überwunden werden.