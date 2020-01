Erdbeben in Puerto Rico.

Quelle: Carlos Giusti/AP/dpa

Eine Reihe heftiger Erdbeben hat das US-Außengebiet Puerto Rico erschüttert. Am frühen Morgen riss ein Beben der Stärke 6,4 die Menschen aus dem Schlaf. Das Zentrum habe in etwa zehn Kilometern Tiefe in der Nähe der Stadt Indios im Südwesten der Insel gelegen, berichtete die US-Erdbebenwarte USGS.



Wenige Stunden später bebte die Erde erneut. Das Zentrum des Bebens der Stärke 5,8 lag rund einen Kilometer südwestlich von Tallaboa in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie USGS mitteilte.