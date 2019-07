Eine Frau putzt sich die Zähne. Symbolbild

Die Gesundheitspolitik weltweit vernachlässigt nach Ansicht von Wissenschaftlern die gravierenden Probleme der Weltbevölkerung mit Zahn-und Munderkrankungen. Rund 3,5 Milliarden Menschen weltweit litten unter Karies, Zahnfleischerkrankungen oder Mundkrebs, schreiben Experten im Fachjournal "The Lancet".



Auch in Deutschland gebe es Handlungsbedarf. Zwar werde hier mit am meisten für Zahnbehandlungen ausgegeben. Viele Menschen litten aber weiterhin an vermeidbaren Folgen solcher Erkrankungen.