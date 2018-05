Sie spielte in der US-Krimi-Serie "Der Chef" an der Seite von Raymond Burr und in der britischen Produktion "Al Mundy". Auch viele deutsche Filme folgten, etwa "König ohne Krone", Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen oder mit Katja Riemann in Margarethe von Trottas Streifen "Ich bin die Andere". Gefallen fand Dor auch am Boulevard- und Komödientheater, wo sie unter anderem mit Claus Biederstaedt auftrat in dem Stück "Der Neurosenkavalier".