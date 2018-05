Orientiert allein am Ganzen, am Gemeinwohl, an der Gesellschaft. Thomas Bellut

Seine Neutralität sowie das Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit waren seine größten Stärken. So beschreibt der amtierende Intendant des ZDF, Thomas Bellut, von Hase als "frei von parteilichen und erst recht eigenen Interessen, orientiert allein am Ganzen, am Gemeinwohl, an der Gesellschaft".