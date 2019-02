Karl Lagerfeld.

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Karl Lagerfeld ist tot. Das teilte der Modekonzern Chanel in Paris mit. Nach eigenen Angaben kam Lagerfeld 1935 in Hamburg zur Welt. Er hat königliche Körper in Traumkreationen gehüllt und Outfits für Pop-Stars wie Madonna und Kylie Minogue entworfen.



Lagerfeld hat mehr als ein halbes Jahrhundert die Mode mitbestimmt. "Er war seiner Zeit voraus", hieß es vom Haus Chanel. "Er hat mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel verwandelt", schrieb Schiffer (48).