Man weiß nicht so genau, wofür die SPD steht und da bringen wir ein ganz klares Profil: Mehr bessere, energische, ehrgeizige Umweltpolitik. Eine Sozialpolitik, die auch im Rahmen der Globalisierung, der Digitalisierung tatsächlich modern ist. Und mehr innere Sicherheit.

Lauterbach: Also zunächst einmal: Für mich ist nicht ein Schwergewicht, wer schon ein Amt innehat oder innehatte. Wir sind Bundestagsabgeordnete, Sachpolitiker in der Umwelt und in der Sozialpolitik. Somit bringen wir viel Erfahrung mit. Viele Jahre Bundestagsarbeit. Aber für mich wäre auch ein ganz normales Parteimitglied, was überhaupt kein Amt hat, ein Schwergewicht, wenn die Inhalte demnach wären. Ich glaube, dass wir uns davon freimachen müssen, die politische Gewichtigkeit immer an den Ämtern festzumachen, das halte ich für falsch.



ZDF: Aber trotzdem muss es ja eine Person sein, die einen kann, die da auch eine gewisse Autorität mitbringt, oder?



Lauterbach: Die Autorität kommt aus der Sache, das trauen wir uns natürlich zu. Sonst wären wir nicht als Kandidaten angetreten. Man muss jeden mitnehmen. Und vor allen Dingen: Man muss Inhalte bieten. Neben den persönlichen Führungseigenschaften, die immer da sein müssen, das ist ganz klar, müssen auch Inhalte geboten werden. Die Partei gilt inhaltlich ein bisschen als ausgeblutet. Man weiß nicht so genau, wofür die SPD steht und da bringen wir ein ganz klares Profil: Mehr bessere, energische, ehrgeizige Umweltpolitik. Eine Sozialpolitik, die auch im Rahmen der Globalisierung, der Digitalisierung tatsächlich modern ist. Und mehr innere Sicherheit. Alle drei Themen sind wichtig. Und nun wissen wir, dass die Wähler der SPD - aber auch die Mitglieder zum Teil - nicht wissen, wofür wir stehen als Partei. Das wird der Schwerpunkt sein und da müssen wir jeden mitnehmen. Das wird uns aber auch gelingen.