Karl Lauterbach: Als ich den Vorschlag gemacht habe, bin ich zum Teil ausgelacht worden. Einsamkeit wird als etwas dargestellt, für das jeder selbst verantwortlich ist, an dem man selbst Schuld hat. Das stimmt so aber nicht. Es ist sehr schwer nicht einsam zu sein, wenn Sie arm und krank sind. Arme, behinderte, und auch kranke Menschen werden oft von ihren Freunden aber auch von ihren Verwandten im Stich gelassen.



Als Politiker müssen wir zum Beispiel dafür sorgen, dass Menschen im Alter nicht aus den Städten herausgedrängt werden, wo sie Freunde und Verwandte haben. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen in Lebenskrisen schneller Hilfe bekommen. Außerdem ist es ein sozialpolitisches Thema: Wie viel geben wir zum Beispiel für die Schaffung von gemeinsamen Räumlichkeiten, also für Bürgertreffpunkte aus? Stellen wir genug Geld zur Verfügung, damit Einsamkeit nicht entstehen muss, weil Menschen zu arm sind? Wird das Thema Einsamkeit bei neuen Gesetzen berücksichtigt? Es geht darum, in allen Bereichen daran zu denken, Einsamkeit zu bekämpfen.