Im ZDF-Politbarometer Extra zur Landtagswahl in Hessen vom 18. Oktober 2018 ist die SPD jedoch nur noch drittstärkste Kraft in dem Bundesland. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Landtagswahl in Hessen wäre, käme die SPD laut der Umfrage auf 20 Prozent und läge hinter den Grünen (22 Prozent) und der CDU, die auf 26 Prozent kommt.