Gäste aus New York vor der Semperoper in Dresden. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Unter dem Motto "Helden, Träumer, Vagabunden" sind die 27. Karl-May-Festtage im sächsischen Radebeul eröffnet worden. Das Programm biete bis Sonntag Einblicke in die indianische und orientalische Kultur, teilte die Stadt Radebeul mit. Unter anderem sind Tänzer der Kwakwaka'wakw-Nation zu sehen.



Die Karl-May-Festtage finden jährlich am Wochenende nach Christi Himmelfahrt statt. Die Festtage werden von der Stadt Radebeul organisiert und locken jedes Jahr rund 30.000 Besucher an.