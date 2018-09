Jan Sosniok ist Winnetou. Quelle: Georg Wendt/dpa

Der Schauspieler Jan Sosniok (50) hat seinen Abschied von der Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg verkündet. Er wolle sich Kino- und Fernsehprojekten widmen, teilten die Veranstalter nach der letzten Vorstellung in dieser Spielzeit mit. Die Neubesetzung sei noch offen. Sosniok hatte sechs Jahre lang den Winnetou verkörpert.



Die diesjährigen Karl-May-Spiele verbuchten ein neues Rekord-Ergebnis: Die 72 Vorstellungen lockten 388.910 Besucher an.