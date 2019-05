Das Logo des Studentennetzwerkes Erasmus.

Quelle: Martin Gerten/dpa

Das internationale Studentennetzwerk Erasmus Student Network (ESN) hat in Aachen die Karlsmedaille für europäische Medien erhalten. Das ESN betreut Austauschstudenten, die über das Erasmus-Programm der EU ein Auslandssemester absolvieren.



"In einer Zeit, in der die Stimmen gegen ein einheitliches Europa immer lauter werden, tritt das ESN öffentlich für ein gemeinsames Europa ein", begründete das Kuratorium der Medaille Charlemagne pour les Medias Europeens die Preisvergabe.