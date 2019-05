Guterres ist der 61. Träger des Internationalen Karlspreises. Der Karlspreis gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen Europas. Er wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich in führender Position um die europäische Einigung verdient machten. Spaniens König Felipe VI. würdigte den 70-jährigen Guterres in seiner Laudatio als einen "Mann mit weitem Horizont". Er investiere seine unglaubliche Energie in jedes Unterfangen, das er sich vornehme.