Dass Merkel sich nun gewissermaßen revanchiert und Macrons Verdienste um Europa würdigen wird, liegt auf der Hand. Tatsächlich ließ sich das Kanzleramt aber viel Zeit, um die prominente Rednerin zu bestätigen. Französische Medien schrieben, dass der Elysée ihr den Wunsch angetragen habe, nicht zuletzt, um ihr endlich ein paar markante Aussagen zu Europa zu entlocken. Auf die bisherigen Europapläne des französischen Präsidenten, die er ausführlich in seiner Rede an der Universität Sorbonne kurz nach der Bundestagswahl vorgestellt hatte, hatte er lange keine Antwort aus Deutschland bekommen. Das lag nicht nur an den langwierigen Koalitionsverhandlungen, sondern auch an deutlichen Meinungsunterschieden. Alles was nach der Vergemeinschaftung von Risiken klingt, stößt in Deutschland traditionell auf taube Ohren.