Der Unterschied zwischen deutschem und europäischem Recht: Im Grundgesetz stehen dem Streikrecht die "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums" gegenüber, was die deutsche Rechtsprechung bisher so interpretierte: Kein Beamter darf streiken. Die Europäische Menschenrechtskonvention dagegen hält Streikverbote nur bei solchen Staatsdienern für vertretbar, deren Arbeit unerlässlich ist für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Mit zwei Urteilen über Fälle in der Türkei bestätigte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg diese Linie.



Deutsches und europäisches Recht machen das Streikverbot also an unterschiedlichen Bedingungen fest. Für die Deutschen ist der dienstrechtliche Status entscheidend: Angestellte im öffentlichen Dienst dürfen streiken, Beamte nicht. Europarechtlich ist der Status egal - hier kommt es auf die Funktion an: Nur dort, wo Streiks tatsächlich gefährliche Zustände provozieren können, dürfen sie untersagt werden. Gedacht ist dabei vor allem an Bereiche wie Polizei, Justiz oder Armee - und nicht etwa an den Bildungsnotstand, den Kritiker des deutschen Schulwesens befürchten.