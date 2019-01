Was "angemessen" bedeutet, das definierten jetzt die Richter des Verfassungsgerichts: Das Jobcenter soll sich an den Mieten für vergleichbare Wohnungen "im unteren Preissegment" am Wohnort des Leistungsempfängers orientieren. Demnach durfte das Jobcenter die Leistungen der Klägerin kürzen, wenn die Wohnung nicht vergleichsweise günstig war. In einem solchen Fall sieht das Gesetz vor, dass Hartz-IV-Empfänger in der Regel spätestens nach sechs Monaten in eine günstigere Wohnung ziehen oder einen Untermieter suchen müssen. Die Karlsruher Richter wiesen auch die zwei Vorlagen aus Mainz als unzulässig zurück.