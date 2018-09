Eichhörnchen Pippilotta wurde aufgepäppelt. Quelle: Larissa Fritzenschaf/Wildtierauffangstation Karlsruhe/dpa

Das Karlsruher Eichhörnchen-Mädchen Pippilotta darf nach fünf Wochen wieder Freiheit schnuppern. Wie ihre Pflegemama Larissa Fritzenschaf mitteilte, soll die Kleine an diesem Wochenende ausgewildert werden.



Pippilotta hatte Schlagzeilen gemacht, weil sie sich am 9. August so hartnäckig an die Fersen eines Mannes geheftet hatte, dass der die Polizei alarmierte. Die Helfer gehen davon aus, dass das Tier aus einem Nest gefallen war und den Mann aus purer Not verfolgt hatte.