In Mainz sollte eine Entscheidung, ob der Rosenmontagszug stattfinden kann, noch am Sonntag fallen, die Düsseldorfer wollten zunächst noch die Nacht abwarten und dann erst am Montagfrüh den Daumen hoch oder runter machen. "Dass wir losziehen wollen, ist unbestritten. Bisher sind wir auch noch zuversichtlich und hoffen, dass das Sturmtief an Düsseldorf vorbeizieht", sagte der Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval, Hans-Peter Suchand. Die Rosenmontagszüge bilden den Höhepunkt des Straßenkarnevals.