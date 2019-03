In Mainz soll wegen des Sturms auf Pferde verzichtet werden, teilte der Mainzer Carneval-Verein (MCV) mit. Die Veranstalter hatten sich zuvor mit Vertretern der Stadt und mit Meteorologen beraten - und gegen eine Absage entschieden. Der kilometerlange närrische Lindwurm rollt damit am Montag von 11:11 Uhr an durch die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt. Über 500.000 Menschen werden zum Höhepunkt der Fastnacht in der Region erwartet - mehr als doppelt so viele, wie Mainz Einwohner hat.