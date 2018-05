Für Rosenmontag sind Regen und Schnee angekündigt. Quelle: Fredrik Von Erichsen/dpa

Schlechte Nachrichten für Narren: Das Wetter in Deutschland bleibt auch zum Rosenmontag ungemütlich. Feierlustige müssen sich auf Schnee- und Graupelschauer einstellen. Am Sonntag ziehen laut Deutschem Wetterdienst dichte Wolken vom Westen her rasch über die ganze Republik.



Auch zum Höhepunkt der Straßenfastnacht am Rosenmontag werde es dann wechselhaft mit vielen Wolken und Schauern. An den Alpen können bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Die Temperaturen lägen zwischen ein und fünf Grad.