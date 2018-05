Eine Samba-Tänzerin beim Karneval der Kulturen. Quelle: Paul Zinken/dpa

Bunte Federn und Pailletten, fantasievolle Kostüme und Trommeln aller Art: In Berlin haben bei strahlendem Sonnenschein Hunderttausende den Karneval der Kulturen gefeiert. Mit Masken, Kostümen, Stelzen oder auch Fahrrädern zogen mehr als 4.000 Teilnehmer in 66 Gruppen in einer Parade durch die Straßen.



Am Rand säumten Hunderttausende die Strecke. Angeführt wurde die Parade von Sambatänzerinnen, die gewohnt viel Haut zeigten. Laut Polizei war die Stimmung insgesamt friedlich.