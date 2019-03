Bühne frei für den weltberühmten Karneval am Zuckerhut: In Rio de Janeiro haben am Freitagabend (Ortszeit) trotz heftiger Gewitter die Paraden der Sambaschulen begonnen. Die Regenschauer hatten kurz vor Beginn der Umzüge Teile der Paradestraße Sambodromo unter Wasser gesetzt. Dennoch zog dann die erste Sambaschule mit leichter Verspätung an den Zuschauertribünen vorbei. Allerdings waren zahlreiche Zuschauer aufgrund des Wetters zu Hause geblieben.