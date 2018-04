Karneval in Rio: Ratten und Dollar. Quelle: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Agencia Brazil/dpa

Mit einer Parade der besten sechs Sambaschulen ist der weltberühmte Karneval von Rio de Janeiro zu Ende gegangen. Die Tänzer und Musiker zogen zum letzten Mal durch das Sambodromo in der Millionenmetropole am Zuckerhut.



Die Samba-Schulen prangerten die weit verbreitete Korruption und die ausufernde Gewalt im größten Land Südamerikas an. Im Gegensatz zu den Fastnachtsumzügen in Deutschland waren politische Anspielungen beim Karneval in Rio bislang unüblich.