Karneval in Venedig soll abgesagt werden (Archiv)

Quelle: Jin Yu/XinHua/dpa

In Italien gibt es nach dem Coronavirus-Ausbruch ein drittes Todesopfer. Eine 78-jährige Krebspatientin, bei der das Virus nachgewiesen wurde, sei gestorben, teilten die Behörden mit. Zuvor waren in Italien zwei ältere Menschen gestorben, die mit dem Virus infiziert waren.



Unterdessen versucht die Regierung mit drastischen Maßnahmen wie Sperrzonen, die rasante Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Gemeinden in Norditalien wurden abgeriegelt, der Karneval in Venedig wird abgebrochen.