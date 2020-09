AKK als "Putzfrau Gretel".

Quelle: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer tritt in diesem Jahr nicht im Karneval auf. "Frau Kramp-Karrenbauer hat in dieser Session keine Auftritte im Karneval geplant", teilte die CDU auf Anfrage des Nachrichtenportals "watson" mit.



Kramp-Karrenbauer ist seit 2009 regelmäßig als "Putzfrau Gretel" bei den Narren im Saarland aufgetreten. Vergangenes Jahr geriet sie wegen Äußerungen zur Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht in die Kritik, ihr wurde Diskriminierung vorgeworfen.