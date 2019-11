Düsseldorfs Karnevalsfigur Hoppeditz lästert über «Greta-Jünger».

Quelle: Federico Gambarini/dpa

In den Karnevalshochburgen hat am 11.11. die närrische Zeit begonnen. Nach einer neunmonatigen Durststrecke stießen die Jecken auf die fünfte Jahreszeit an.



In Düsseldorf wachte der Traditionsschelm Hoppeditz von den Toten auf: "Ich bin ja froh, sag ich mal gewiss, dass heut Montag und nicht Freitag is - sonst hätten wir vielleicht, das wär unerhört hier die Thunberg-Jünger beim Nix-Lernen gestört", kalauerte Karnevalist Tom Bauer in der Hoppeditz-Rolle vor mehreren Tausend Zuschauern.