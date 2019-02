Verkleidete Närrinnen und Narren an Weiberfastnacht in Köln.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die ersten Karnevalisten sind in Köln eingetroffen. Die Stadt rechnet an Weiberfastnacht mit mehreren hunderttausend Besuchern. In Düsseldorf waren ebenfalls schon viele Kostümierte unterwegs: Beim Bäcker oder am Kiosk arbeiten viele Angestellte bunt geschminkt.



Pünktlich um 11.11 Uhr soll das Treiben in den Karnevalshochburgen beginnen. In Düsseldorf stürmen die Möhnen das Rathaus, in Bonn schlagen die Waschweiber los. Nur das Wetter spielt nicht mit: Wind und Regen sind angekündigt.