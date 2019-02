Gute Geschäfte mit Kostümen zum Kölner Karneval. Archivbild

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Karnevalisten greifen für Kostüme, Sitzungstickets und Getränke tiefer in die Tasche als früher. Für den Kölner Karneval - also die Zeit zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch - seien zuletzt 596 Millionen Euro ausgegeben worden, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) für das Festkomitee Kölner Karneval.



Die Autoren beziehen sich auf die Karnevals-Saison 2017/18. Damit habe sich der jecke Umsatz in zehn Jahren um 29 Prozent erhöht.