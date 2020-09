Ein Wallaby frisst Karotten, die aus der Luft abgeworfen wurden.

Quelle: Supplied/NSW NATIONAL PARKS AND WILDLIFE SERVICE via AAP/dpa

Um die von Buschbränden betroffenen Wallabys zu versorgen, haben Helfer in Australien Karotten und Süßkartoffeln aus der Luft abgeworfen. In den Brandgebieten herrscht Mangel an Nahrung für Wildtiere.



Seit Monaten wüten vor allem im Südosten Australiens heftige Buschbrände. In den besonders betroffenen Bundesstaaten New South Wales und Victoria lodern noch um die 140 Feuer. Laut einer Expertenschätzung kamen mindestens eine Milliarde Säugetiere, Reptilien und Vögel bei den Bränden ums Leben.