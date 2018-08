Karstadt und Kaufhof in Düsseldorf. Quelle: Martin Gerten/dpa

Bei der möglichen Fusion der Warenhaus-Unternehmen Karstadt und Kaufhof erwartet das Bundeskartellamt eine komplexe Prüfung. Das sagte Kartellamtschef Andreas Mundt der "FAZ". In diesem Fall stehe ein "extrem umfangreiches und aufwendiges Verfahren" an.



Ende Juli hatte es aus Verhandlungskreisen geheißen, die Gespräche zwischen Karstadt und Kaufhof liefen weiter. Eine Einigung gebe es aber noch nicht. Kaufhof betreibt in Deutschland 96 Filialen, Karstadt rund 80.