Danach soll Benkos Signa-Gruppe das operative Geschäft managen und 51 Prozent der Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen halten. Dafür soll Benko 100 Millionen Euro zahlen, ohne dabei Kaufhof-Bankschulden mitübernhemen zu müssen - so schreibt es die "Süddeutsche Zeitung". Darüber hinaus beteiligt er sich demnach für 700 bis 800 Millionen Euro an der Immobilienfirma HBS Global Properties, der 41 Kaufhof-Immobilien in Deutschland gehören. Offenbar gibt HBC damit dem Druck einiger Investoren nach, die gefordert hatten, die Verlustbringer in Europa abzustoßen. Nach einer genauen Prüfung der Bücher könnte das Geschäft bis Ende Juli, spätestens aber in vier bis sechs Wochen abgeschlossen sein, ist zu hören.