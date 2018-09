Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Fusion der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof führt in vielen Städten zu Unruhe. Die Städte sähen den Zusammenschluss "nicht ohne Sorge", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. Die Warenhäuser seien wichtige Arbeitgeber und Versorgungszentren vor Ort, sie unterstützten durch ihre Anziehungskraft auch den Einzelhandel in ihrem Umfeld.



Für den Fall von Schließungen appellierte er an die Warenhaus-Verantwortlichen, möglichst rasch Gespräche aufzunehmen.