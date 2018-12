Civicus ist eine internationale gemeinnützige Organisation. Sie bezeichnet sich selbst als "globale Allianz von Organisationen und Aktivisten der Zivilgesellschaft, die sich für die Stärkung der Bürgeraktivitäten und der Zivilgesellschaft in der ganzen Welt einsetzen". Sie wurde 1993 gegründet und hat heute mehr als 4.000 Mitglieder in mehr als 175 Ländern. Ihr Hauptsitz ist seit 2002 im südafrikanischen Johannesburg. Büros gibt es in London, Genf und New York. Civicus dokumentiert auf der Grundlage umfangreicher, weitgehend selbst erhobener Daten die Gefahren für die Entwicklung der Zivilgesellschaft.