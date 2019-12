Nummernschild-Rohlinge.

Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild

Beim Prägen von Autokennzeichen haben mehrere Firmen jahrelang einen Teil des Marktes in Deutschland unter sich aufgeteilt. Das Bundeskartellamt verhängte deshalb gegen vier Unternehmen und fünf Einzelpersonen Bußgelder in Höhe von insgesamt rund acht Millionen Euro.



Alle Betroffenen hätten den ermittelten Sachverhalt als zutreffend anerkannt und einer einvernehmlichen Verfahrensbeendigung zugestimmt, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Die verhängten Bußgelder sind noch nicht rechtskräftig.