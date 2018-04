Das Kartellamt prüft das Vorgehen von Facebook. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Das Bundeskartellamt will sein Verfahren gegen Facebook wegen mutmaßlichen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung zügig abschließen. "Wir möchten noch in diesem Jahr erste Ergebnisse vorlegen", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt der "Börsen-Zeitung". Die Behörde prüft, ob das soziale Netzwerk seine Marktposition missbraucht, um an Nutzerdaten zu kommen.



Selbst wenn dies der Fall sein sollte, müsse Facebook jedoch nicht unmittelbar mit einem Bußgeld rechnen, schreibt das Blatt.