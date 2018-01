Die deutschen Autokonzerne hüllen sich nach dem Vorwurf eines möglichen Autokartells weitestgehend in Schweigen. Lediglich BWM wies die Vorwürfe in einem Statement "entschieden" zurück. Der weltweit größte Autobauer Volkswagen rief nun aber seine Aufsichtsräte zu einer Sondersitzung am kommenden Mittwoch zusammen. Das Bundeskartellamt erklärte, es führe kein Verfahren, aber es lägen "Informationen" zu möglichen Absprachen im technischen Bereich vor. Auch die EU-Kommission habe Einblick. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Berlin wird die EU-Kommission die Federführung bei der Aufklärungsarbeit übernehmen.