Die Börse reagiert hektisch auf die Kartell-Vorwürfe gegen deutsche Autobauer. "Investoren werfen massenhaft Autoaktien aus ihrem Depot: am stärksten betroffen VW, aber auch BMW und Daimler", so ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller. Dies wirke sich auch auf den Leitindex DAX aus. Insgesamt herrsche "Entsetzen an der Börse", weil die Autobauer industrielle Schwergewichte für die deutsche Wirtschaft seien. "Kaum ein Industriezweig beschäftigt mehr Menschen, exportiert und importiert so viel, wie die Autobauer und ihre Zulieferer", so Haller.