Doch es ist nicht nur das Gedenken an die gemeinsamen Wurzeln, das die Deutschstämmigen in Zentralkasachstan zusammenführt. Oft stehen ganz handfeste Bedürfnisse im Vordergrund, etwa Beratung in Nationalitäts- und Minderheitenfragen, Übersetzungshilfen oder ärztliche Versorgung, genauso wie der lebhafte Austausch über Deutschland und die deutsche Politik der Gegenwart. Nicht nur die aktuelle Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung sehen die Menschen im deutschen Zentrum Wiedergeburt kritisch. Manche, die nicht nach Deutschland ausreisen konnten oder wollten, fühlen sich von der deutschen Politik vergessen und von ihren Landsleuten verlassen, so scheint es. Ein kleines Museum zeigt das, was die Landsleute zurückgelassen haben, als sie nach Deutschland in eine neue Zukunft ausreisten.