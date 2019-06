Begleitet wurde die Wahl von massiven Protesten und hunderten Festnahmen. An Tokajews Wahlsieg hatte es von Anfang an keine Zweifel gegeben. Ex-Staatschef Nursultan Nasarbajew, der die Ex-Sowjetrepublik seit 1991 geführt hatte, hatte den 66-Jährigen zu seinem Nachfolger auserkoren. Gegen Tokajew traten sechs Kandidaten an. Nur einer der Kandidaten, der Journalist Kosanow, wird aber der Opposition zugerechnet und auch er übte im Wahlkampf nur leise Kritik an der Regierung.